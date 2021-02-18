Журналиста включили в список нежелательных лиц Республики

Латвия внесла в черный список российского телеведущего Владимира Соловьева.

Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич на своей официальной странице в "Фейсбуке", отметив, что его страна против "глорификации нацизма в любой форме".

Решение было принято на основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции. Причиной, вероятнее, всего, стали высказывания Соловьева о Навальном и Гитлере.

Ранее в СМИ появилсь сообщения о том, что телеведущий якобы заявил, что Адольф Гитлер "не косил" от армии и доблестно воевал во время Первой мировой войны. А вот Навальным подобным похвастаться не может.

После этого на Соловьева написали заявление в прокуратуру, передает "Лента.ру". Однако телеведущий объяснил ситуацию – его слова вырвали из контекста.

В комментарии телеграм-каналу РБК Соловьев отметил, что решением Латвии теперь займется его адвокат. Он также подчеркнул, что в его выступлении не было места реабилитации нацизма.

"Я говорил, что несмотря ни на какие личные качества, оправдания поступкам нацистов быть не может. Но очевидно, что министр иностранных дел Латвии или не смотрел программу, или настолько забыл русский язык, что не понял, о чем там речь", – заявил Соловьев.

Ранее Владимира Соловьева заблокировали в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.