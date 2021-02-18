Нужно помнить о некоторых важных нюансах

Алоэ – это род суккулентных растений, которые любят тепло и засуху. Многие хозяйки выращивают их у себя дома. Они не только прекрасно вписываются в интерьер, но и обладают лечебными свойства. Расскажем, как правильно пересаживать алоэ.

Часто у взрослого алоэ появляются отростки, которые называют детками. Их нужно посадить в отдельные горшки. Отлично подойдут емкости по 300 или 500 миллилитров.

Приступим к подготовке грунта. Необходимо смешать землю, торф, песок и перлит – все в равных пропорциях.

Отделите отростки алоэ. Для этого достаньте растение из земли, очистите корни, после чего аккуратно отсоедините придатки.

На дно горшков положите дренаж, затем добавьте немного подготовленной земли. Поместите туда деток и засыпьте их еще одним слоем грунта.

Настало время для полива. Вам потребуется немного воды, чтобы грунт был слегка влажным. Заливать землю ни в коем случае нельзя. Дело в том, что суккуленты не любят обилие влаги.

Что касается удобрений, то они вам не понадобятся. Все необходимые микроэлементы содержатся в почве.