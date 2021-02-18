Снимают видео и плачут: американцы жалуются на сильные морозы

Снимают видео и плачут: американцы жалуются на сильные морозы
Фото: Preston Ehrler/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Некоторые штаты оказались просто не готовы к приходу зимы

В США пришли аномальные морозы, каких ранее никогда не было. Снегом замело как минимум полстраны, и инфраструктура штатов оказалась не готова к таким погодным условиям. Жизнь в некоторых регионах буквально парализована, а американцы в слезах жалуются на холод и разруху в домах.

Из-за 20-градусных морозов миллионы жителей Техаса остались без электричества. В зданиях лопаются трубы, крыши обваливаются – дома американцев буквально затапливает водой и засыпает снегом. Последствия погодного апокалипсиса пользователи соцсетей снимают на видео, а заодно и свои эмоции – некоторые не смогли сдержать слез.

Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

Пока жители штатов замерзают в разрушенных домах, политики вместо решения проблемы просто ее игнорируют, а некоторые и вовсе сбегают из страны. Например, сенатор Тед Круз уехал в Мексику, передает телеграм-канал Mash.

А мэр Колорадо-Сити Тим Бойд написал гневное обращение к жителям Техаса в соцсетях, а затем подал в отставку, пишет CBS News. "Достали ныть, никто вам ничего не должен, не можете дать семье тепло – это ваши проблемы", – заявил он.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость141093
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"Это наша процветающая, исключительная страна! Это наша демократия, детка!" :))))))))))))
Насквозь продажному американскому режиму всегда было наплевать на свой народ, который вынужден выживать в этих "джунглях демократии"!!
Зато он горазд обвинять во всех своих грехах кого угодно, только не себя!
Гость149353
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Не читали сказку про трёх поросят... избранная нация, вот только интересно кем?
Гость142084
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Ну, тут выход единственный - просто отключить воду и осушить трубы, если дом не рассчитан на морозы. Иначе утром можно не проснуться - вода + электричество очень опасны.
А так - ничего экстремального. Тут -15, как обычно.
крым наш
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Гость141614
Апокалипсис ? где ? в рашке - да. апокалипсис.
а так - ну морозы, бывает
шо?без рашки жить не можете?
Гость141614
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каких 20-ти градусных ? -5 всего.
Гость141614
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Апокалипсис ? где ? в рашке - да. апокалипсис.
а так - ну морозы, бывает
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