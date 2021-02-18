Некоторые штаты оказались просто не готовы к приходу зимы

В США пришли аномальные морозы, каких ранее никогда не было. Снегом замело как минимум полстраны, и инфраструктура штатов оказалась не готова к таким погодным условиям. Жизнь в некоторых регионах буквально парализована, а американцы в слезах жалуются на холод и разруху в домах.

Из-за 20-градусных морозов миллионы жителей Техаса остались без электричества. В зданиях лопаются трубы, крыши обваливаются – дома американцев буквально затапливает водой и засыпает снегом. Последствия погодного апокалипсиса пользователи соцсетей снимают на видео, а заодно и свои эмоции – некоторые не смогли сдержать слез.

Видео публикует телеграм-канал Life Shot.

Пока жители штатов замерзают в разрушенных домах, политики вместо решения проблемы просто ее игнорируют, а некоторые и вовсе сбегают из страны. Например, сенатор Тед Круз уехал в Мексику, передает телеграм-канал Mash.

А мэр Колорадо-Сити Тим Бойд написал гневное обращение к жителям Техаса в соцсетях, а затем подал в отставку, пишет CBS News. "Достали ныть, никто вам ничего не должен, не можете дать семье тепло – это ваши проблемы", – заявил он.