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Московская область оказалась во власти непогоды. На выходных столбик термометра может опуститься до -30°C, ожидаются также сильные перепады атмосферного давления и снегопад. Главный кардиолог регионального Минздрава Мария Глезер рассказала, что нужно делать, чтобы минимизировать негативное влияние ненастья.
Глезер призвала жителей Подмосковья реже выходить на улицу. Гораздо безопаснее будет остаться дома и следить за своим самочувствием. Особенно это касается метеозависимых и пожилых людей, пишет РИАМО.
По словам Марии, морозы и перепады атмосферного давления могут вызвать приступы стенокардии. Поэтому крайне важно держать под рукой тонометр и необходимые препараты.
Что касается обильного снегопада, то из-за этого движение на дорогах будет осложнено. Важно быть особенно аккуратными, ведь велик риск упасть и получить травму.
Если выхода на улицу избежать не удастся, стоит максимально утеплиться, закрыв шею и грудь от ветра, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что "колебания атмосферного давления будут напрягать жителей столичного региона ближайшие пять дней", сообщает телеканал "360".
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