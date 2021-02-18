Около половины приезжих не выдерживает в Штатах и пяти лет

В Сети можно найти немало роликов о счастливой жизни русских, перебравшихся в США. Однако оказалось, что не все рассказы о жизни на Западе правдивы, а около половины эмигрантов в течение первых пяти лет возвращаются на родину. Причины этого объяснил полицейский из Сиэтла, который переехал из России в 1990-е.

По его словам, "обратная миграция" растет из года в год – только в прошлом году из Вашингтона уехало около 1,5 тысяч россиян. Все дело в качестве жизни для приезжих, которые в США сталкиваются с безработицей, проблемами с жильем и высокими налогами.

Дело в том, что высокооплачиваемую работу первые пять лет найти просто нереально, а как минимум 30% зарплаты, которая у мигрантов в США и так низкая, придется тратить на налоги. Многие влезают в огромные долги: денег едва будет хватать на оплату жилья и парковки.

С поиском квартиры зачастую тоже возникают проблемы. Снять жилье, состояние которого оставит желать лучшего, в городе практически нереально, а чтобы ездить в пригород, необходима машина. Так, появятся еще расходы на парковку, приводит автор материала слова своего знакомого.

Авторы роликов на "Ютуб" же зачастую на самом деле не работают, а деньги получают как раз с этих видео. Именно поэтому у блогеров в США проблем не возникает, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Исторический понедельник".

Тем временем сами американцы переживают не самое простое время. Их дома не выдержали снегопада и морозов: в зданиях лопаются трубы и обрушиваются крыши.