Страсбург не готов отказываться от взаимодействия с Кремлем из-за российского оппозиционера

Отказ российской стороны исполнять решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального может стать причиной разрыва связи Совета Европы с РФ. Такое мнение выразил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

17 февраля ЕСПЧ потребовал от Москвы немедленного освобождения россиянина из тюрьмы. 39-е правило регламента суда, на которое ссылается инстанция, может быть использовано при возникновении угрозы жизни и здоровью человека. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал выдвинутое требование неисполнимым.

Как считает Топорнин, РФ подписалась под конвенцией евроконвенции по правам человека, что говорит о ее обязанности выполнять требования ЕСПЧ. Кроме того, ранее Москва также пыталась следовать указаниям органа, хотя и называла ряд вынесенных решений политическими.

Однако регламент ЕСПЧ, подчеркивает специалист, не содержит последствий неисполнения указанного пункта. Топорнин уверен, что у ЕСПЧ возникнет два варианта: либо вынести решение о приостановлении членства РФ, либо же исключить ее из Совета Европы. Однако оба решения весьма радикальны и серьезны с политической точки зрения.

"Скорее всего, Совет Европы не пойдет сейчас на это. Будет вялотекущий обмен постановлениями и призывами", – поделился эксперт мнением в интервью News.ru.

Спикер также указал на то, что компромиссом могло бы стать заключение блогера под домашний арест. Не стоит также забывать о том, что Россия может выйти из состава Совета Европы на добровольной основе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял ранее, комментируя требование президента США Джо Байдена о немедленном освобождении Навального, что "менторские" высказывания могут стать причиной срыва отношений.