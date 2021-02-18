Отношения с Россией для Совета Европы важнее Навального - эксперт

Отношения с Россией для Совета Европы важнее Навального - эксперт
Фото: Council of Europe/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Страсбург не готов отказываться от взаимодействия с Кремлем из-за российского оппозиционера

Отказ российской стороны исполнять решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального может стать причиной разрыва связи Совета Европы с РФ. Такое мнение выразил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

17 февраля ЕСПЧ потребовал от Москвы немедленного освобождения россиянина из тюрьмы. 39-е правило регламента суда, на которое ссылается инстанция, может быть использовано при возникновении угрозы жизни и здоровью человека. Глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал выдвинутое требование неисполнимым.

Как считает Топорнин, РФ подписалась под конвенцией евроконвенции по правам человека, что говорит о ее обязанности выполнять требования ЕСПЧ. Кроме того, ранее Москва также пыталась следовать указаниям органа, хотя и называла ряд вынесенных решений политическими.

Однако регламент ЕСПЧ, подчеркивает специалист, не содержит последствий неисполнения указанного пункта. Топорнин уверен, что у ЕСПЧ возникнет два варианта: либо вынести решение о приостановлении членства РФ, либо же исключить ее из Совета Европы. Однако оба решения весьма радикальны и серьезны с политической точки зрения.

"Скорее всего, Совет Европы не пойдет сейчас на это. Будет вялотекущий обмен постановлениями и призывами", – поделился эксперт мнением в интервью News.ru.

Спикер также указал на то, что компромиссом могло бы стать заключение блогера под домашний арест. Не стоит также забывать о том, что Россия может выйти из состава Совета Европы на добровольной основе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял ранее, комментируя требование президента США Джо Байдена о немедленном освобождении Навального, что "менторские" высказывания могут стать причиной срыва отношений.

Егор МАЛКОВ

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Гость141614
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Гость139774
Вообще, наблюдая за Гейропой, то ну их вообще далеко и надолго. А ещё с такими мего умами как ляхи, прибалты и бандерлоги, просравшими всё что только можно и теперь скулящими о помощи. Пусть именно эти страны кормят их советы, парламенты и прочее. Толку от Европы всё меньше и меньше. Раньше они жили за счёт того, что к себе умов переманивали и на них кормились, тырили в 90-<цензура> разработки из оборонных НИИ бывшего СССР. Сейчас только укров и прочих попрошаек с ближнего востока. Тем кому работать не хочется. Зачем нам туда вообще? )) Они вообще нам за то что случилось в 90-<цензура> должны .... Их проект.
вам пора объединиться с сомали и угандой.
Гость141418
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Вообще России весь этот совет и ЕСПЧ на фиг не сдались, толку от этих европейских контор никаких одна враждебность. Пора отзывать подписи что понаставили в свое время Горбачев, Ельцин, Шеварнадзе и посылать <цензура> всю эту евро братию со своими евро ценностями. У нас своя жизнь и свои ценности, кому не нравится весь мир перед вами.
Гость139774
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Гость139424
Для рашки самое место в совете африки а не Европы
Вообще, наблюдая за Гейропой, то ну их вообще далеко и надолго. А ещё с такими мего умами как ляхи, прибалты и бандерлоги, просравшими всё что только можно и теперь скулящими о помощи. Пусть именно эти страны кормят их советы, парламенты и прочее. Толку от Европы всё меньше и меньше. Раньше они жили за счёт того, что к себе умов переманивали и на них кормились, тырили в 90-<цензура> разработки из оборонных НИИ бывшего СССР. Сейчас только укров и прочих попрошаек с ближнего востока. Тем кому работать не хочется. Зачем нам туда вообще? )) Они вообще нам за то что случилось в 90-<цензура> должны .... Их проект.
Гость139424
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Для рашки самое место в совете африки а не Европы
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