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Наверняка каждый замечал подобное – через пару дней после зарплаты деньги как будто утекают сквозь пальцы. Хотя вы старались учитывать все доходы и расходы. Некоторые верят, что справиться с этой проблемой поможет специальный ритуал.
Проводить его нужно будет рядом со входной дверью. Считается, что порог – это некая граница между внутренним и внешним мирами.
Для начала необходимо привести пространство рядом с дверью в порядок – пропылесосить коврик, протереть порог и так далее.
Завершив уборку, приступаем к самой практике. Примечательно, что к ней нужно прибегать раз в неделю, в любое время суток.
Потребуются вода и небольшое количество соли. Эти ингредиенты необходимо смешать, а после начать протирать дверь полученным раствором. Параллельно требуется произносить слова: "От дурного отмываю, дверь богатству открываю. Да будет так!". Ритуал придется повторить еще шесть раз.
После этого ваше финансовое состояние начнет улучшаться, деньги всегда будут водиться в кошельке, говорят суеверные люди.
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