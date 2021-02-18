В Госдуме заявили о попытке ЕСПЧ "выгородить" Навального после его провала

В Госдуме заявили о попытке ЕСПЧ "выгородить" Навального после его провала
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стремление оказать давление на Москву обречено на провал

Независимый российский суд выносит решения, основываясь на собранных фактах и доказательствах, но не на основании мнений ряда институтов Евросоюза. Соответствующее заявление сделал глава комиссии Государственной думы по расследованию внешних вмешательств в дела РФ Василий Пискарев.

Парламентарий также уверен, что требования ЕСПЧ по делу Алексея Навального являются доказательством "неприкрытого давления" на судебную власть в России и принуждением к нарушению Конституции РФ. Пискарев также отметил, что Москва нередко замечала крайнюю политизированность вердиктов судебных решений со стороны ЕСПЧ.

Попытка европейской инстанции выгородить оппозиционера, который, убежден депутат, провалил свою "миссию", весьма неправомерна. А давление на Россию, в том числе и с помощью судебной власти, не имеет перспектив, добавил политик.

Как отмечает РИА "Новости", 2 февраля Навального осудили на 3,5 года колонии общего режима за совершение махинаций с "Ив Роше" и многочисленные нарушения условий, которые он должен был соблюдать во время испытательного срока.

Егор МАЛКОВ

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