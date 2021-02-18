Образование и общение с другими людьми играют важную роль в сохранении молодости

Принято считать, что продолжительность жизни зависит от генетики и региона. Действительно, существуют так называемые "голубые зоны", где люди живут дольше. Однако основная причина заключается не в этом, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

По ее словам, единственная особенность этих "голубых зон" – довольно стабильная температура в течение года, то есть разница между зимой и летом минимальная. Однако живущие там люди придерживаются определенных принципов, которые в том числе могут продлить молодость.

Например, жители Окинавы много двигаются, а их питание на 90% состоит из сложных углеводов. "Найди причину жить, не волнуйся, будь счастлив, помогай другим, ешь, пока не будешь сыт на 80%", – рассказала Ткачева о принципах японских долгожителей.

В Калифорнии люди, живущие в среднем на восемь лет больше среднестатистических американцев, не курят, не пьют кофе и алкоголь. Многие из них вегетарианцы.

Жители греческого острова Икария, где люди "забывают умереть", много общаются, едят фрукты, овощи и бобовые. Один из трех человек в этой "голубой зоне" доживает до 90 лет.

По словам Ткачевой, продолжительность жизни зависит от множества факторов, среди которых не только правильное питание и здоровый сон, но и социальная активность, уровень образования и когнитивная функция, пишет "Мир24".

Ранее Ольга Ткачева назвала несколько правил сохранения молодости.