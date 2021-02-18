Вскочила с места: Меркель запаниковала из-за забытой маски – видео

Вскочила с места: Меркель запаниковала из-за забытой маски – видео
Ангела Меркель. Фото: Marquardt,Christian/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Этот момент поймали телеканалы

Ангела Меркель после одного из своих выступлений в Бундестаге забыла про медицинскую маску. Средство защиты канцлер ФРГ случайно оставила на трибуне. Опомнившись, политик кинулась за ним, не обращая внимания на то, что ее снимают.

Закончив свою речь, Меркель села за стол в пленарном зале. Спустя пару минут она обнаружила отсутствие маски. Госдеятель засуетилась, внезапно вскочила со своего места и стремительно направилась к трибуне. Там ей отдали забытый предмет.

Видео, на котором запечатлена реакция канцлера ФРГ, разлетелось по Интернету. Ролик стал вирусным и позабавил многих пользователей Сети.

Примечательно, что в Германии действуют строгие ограничения, связанные с COVID-19. Ношение защитных масок является одним из обязательных условий.

Ранее инфекционист Маттиас Шраппе заявил, что Меркель имеет "кубинский синдром": якобы канцлер окружила себя лишь теми, кто разделяет ее мнение.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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