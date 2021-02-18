Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Ангела Меркель после одного из своих выступлений в Бундестаге забыла про медицинскую маску. Средство защиты канцлер ФРГ случайно оставила на трибуне. Опомнившись, политик кинулась за ним, не обращая внимания на то, что ее снимают.
Закончив свою речь, Меркель села за стол в пленарном зале. Спустя пару минут она обнаружила отсутствие маски. Госдеятель засуетилась, внезапно вскочила со своего места и стремительно направилась к трибуне. Там ей отдали забытый предмет.
Видео, на котором запечатлена реакция канцлера ФРГ, разлетелось по Интернету. Ролик стал вирусным и позабавил многих пользователей Сети.
Примечательно, что в Германии действуют строгие ограничения, связанные с COVID-19. Ношение защитных масок является одним из обязательных условий.
Ранее инфекционист Маттиас Шраппе заявил, что Меркель имеет "кубинский синдром": якобы канцлер окружила себя лишь теми, кто разделяет ее мнение.
На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение
Регулятор взял год на подготовку инициативы