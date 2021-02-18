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Пока одни жители Соединенных Штатов паникуют из-за непривычно снежной зимы, другие нашли оригинальный способ бороться с неудобствами. Чтобы расчистить тропинку у своего дома, мужчина из штата Миссури вместо лопаты вооружился огнеметом и тут же стал героем новостных выпусков.
Американец просто растопил сугробы при помощи огромной паяльной лампы. Сам он признался, что сэкономил немало времени: вместо 30 минут потратит всего пять. Ранее этим же способом он размораживал трубы, а вот расчищал тропинку – впервые.
Ролик показали на телеканале ABC7.
А вот жители Техаса не могут похвастаться такими успехами в борьбе с непогодой. Из-за неподготовленной к морозам инфраструктуры в домах полопались трубы и обвалились крыши.
Власти штата на жалобы жителей реагировать не стали, предложив им разбираться с проблемами самостоятельно.
Видео ранее публиковало "Утро.ру".
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