Американец решил сэкономить время, просто растопив сугробы

Пока одни жители Соединенных Штатов паникуют из-за непривычно снежной зимы, другие нашли оригинальный способ бороться с неудобствами. Чтобы расчистить тропинку у своего дома, мужчина из штата Миссури вместо лопаты вооружился огнеметом и тут же стал героем новостных выпусков.

Американец просто растопил сугробы при помощи огромной паяльной лампы. Сам он признался, что сэкономил немало времени: вместо 30 минут потратит всего пять. Ранее этим же способом он размораживал трубы, а вот расчищал тропинку – впервые.

Ролик показали на телеканале ABC7.

А вот жители Техаса не могут похвастаться такими успехами в борьбе с непогодой. Из-за неподготовленной к морозам инфраструктуры в домах полопались трубы и обвалились крыши.

Власти штата на жалобы жителей реагировать не стали, предложив им разбираться с проблемами самостоятельно.

Видео ранее публиковало "Утро.ру".