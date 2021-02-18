У кого вырастут пенсии с 1 апреля: названы категории россиян

У кого вырастут пенсии с 1 апреля: названы категории россиян
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кого коснутся предстоящие социальные начисления, сообщила сенатор

Жителей России ожидает повышение размера социальных выплат с 1 апреля этого года. О предстоящих изменениях рассказала зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Так, на увеличенный размер пособий могут рассчитывать те россияне, у которых отсутствует право на получение страховой пенсии либо за неимением необходимого трудового стажа, либо из-за недостатка необходимого количества пенсионных коэффициентов. Сам же закон предусматривает увеличение пенсии на 2,6%.

Законодательство также предусматривает рост прожиточного минимума для пенсионной категории россиян.

Как объяснила сенатор, речь идет о положении, которое содержится в Конституции. Новые нормы устанавливают индексацию всех социальных выплат – как на федеральном уровне, так и на субъектном, о чем Бибикова заявила в интервью "Парламентской газете".

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты заявили о направленном на имя президента России Владимира Путина предложении об индексации пенсионных выплат для работающего населения. 

В этом же месяце Пенсионный фонд рассказал о порядке оформления пенсий для россиян в размере 15 600 рублей. Речь идет о выплатах, которые граждане могут получить в качестве дополнительной.

Егор МАЛКОВ

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