Жители полуострова снимают видео о непростой ситуации

Непогода обрушилась не только на Москву – Крым тоже заваливает снегом. Из-за сложных погодных условий с обеих сторон перекрыт Крымский мост.

Со стороны Крыма и Краснодарского края на подъездах к мосту стоят посты ГИБДД. Сейчас мост и дороги уже расчищают с помощью спецтехники. Однако из-за мощного снегопада работы могут затянуться. Об этом "Радио Крым" рассказал заместитель министра транспорта Крым Николай Лукашенко.

"Работы могут занять несколько часов. Приносим извинения водителям и просим отнестись с пониманием. Снег до сих пор идёт и идёт обильно",

- цитирует его телеграм-канал "Крым 24".

Водители также сообщают, что на трассе "Таврида" сейчас – большие пробки. Машины стоят уже больше пяти часов. К расчистке снега подключились сотрудники МЧС и военная техника, рассказывает местный житель, автор телеграм-канала AMS DRIVER. Мужчина снял на видео ситуацию на дороге.

Синоптики прогнозируют до 7 градусов мороза сегодня в Крыму. Кроме того, местами ожидается метель и гололед. Об этом пишет Крыминформ со ссылкой на гидрометцентр полуострова.

Напомним, что за Крымским мостом особенно пристально следят соседи. Всевозможные украинские эксперты не раз предрекали транспортному переходу катастрофу. К разочарованию злопыхателей, до сих пор с мостом ровным счетом ничего не случилось.