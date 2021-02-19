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Непогода обрушилась не только на Москву – Крым тоже заваливает снегом. Из-за сложных погодных условий с обеих сторон перекрыт Крымский мост.
Со стороны Крыма и Краснодарского края на подъездах к мосту стоят посты ГИБДД. Сейчас мост и дороги уже расчищают с помощью спецтехники. Однако из-за мощного снегопада работы могут затянуться. Об этом "Радио Крым" рассказал заместитель министра транспорта Крым Николай Лукашенко.
"Работы могут занять несколько часов. Приносим извинения водителям и просим отнестись с пониманием. Снег до сих пор идёт и идёт обильно",
- цитирует его телеграм-канал "Крым 24".
Водители также сообщают, что на трассе "Таврида" сейчас – большие пробки. Машины стоят уже больше пяти часов. К расчистке снега подключились сотрудники МЧС и военная техника, рассказывает местный житель, автор телеграм-канала AMS DRIVER. Мужчина снял на видео ситуацию на дороге.
Синоптики прогнозируют до 7 градусов мороза сегодня в Крыму. Кроме того, местами ожидается метель и гололед. Об этом пишет Крыминформ со ссылкой на гидрометцентр полуострова.
Напомним, что за Крымским мостом особенно пристально следят соседи. Всевозможные украинские эксперты не раз предрекали транспортному переходу катастрофу. К разочарованию злопыхателей, до сих пор с мостом ровным счетом ничего не случилось.
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