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Добиться отличного результата при посеве и выращивании рассады перца не сложно. Нужно только создать подходящие условия и правильно ухаживать за ростками.
Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать ошибок и добиться богатого урожая.
Первое, что следует запомнить, – точное время начала таких работ. Это положено делать не раньше чем за 50 – 60 дней до отправки рассады в открытый грунт.
Сеять семена нужно в рыхлую и хорошо увлажненную землю. Сразу после того, как они оказались в почве, ящик с ними следует поставить в хорошо освещенное теплое место – туда, где температура не ниже +22°C. Можно еще, установив дуги, сверху накрыть пленкой.
Пересаживать в отдельные емкости стоит тогда. когда появились первый и второй настоящих листочек. Это, как правило, случается через 15 дней после всхода. Для этого подойдет прямоугольная тара8 на 8 или 10 на 10 сантиметро. Пересаживать необходимо крайне бережно – чтобы корни нив коем случае не повредились.
Вносить подкормку достаточно два – три раза до высадки в грунт. Сначала – после рассаживания по емкостям. Для этого надо растворить 1 г мочевины , 4 г суперфосфата и 1 г калийной соли в 1 л воды и полить сеянцы.
Через две недели следует подкормить тем же составом, только фосфора взять в 2 раза больше. А за семь дней до высадки в открытый грунт нужно подкормить растворенным в коровяком в соотношении 1:4. Затем полить только водой.
В грунт следует высаживайть кустики перца высотой 20 – 25 сантиметровм. Кроме того, на них к этому времени должны появиться первые бутончики.
Ранее "Утро.ру" писало, как вырастить рассаду без земли. И указало, что при таком способе прорастут все семена.
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