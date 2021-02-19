Избежать ошибок и добиться богатого урожая помогут несколько простых правил

Добиться отличного результата при посеве и выращивании рассады перца не сложно. Нужно только создать подходящие условия и правильно ухаживать за ростками.

Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать ошибок и добиться богатого урожая.

Первое, что следует запомнить, – точное время начала таких работ. Это положено делать не раньше чем за 50 – 60 дней до отправки рассады в открытый грунт.

Сеять семена нужно в рыхлую и хорошо увлажненную землю. Сразу после того, как они оказались в почве, ящик с ними следует поставить в хорошо освещенное теплое место – туда, где температура не ниже +22°C. Можно еще, установив дуги, сверху накрыть пленкой.

Пересаживать в отдельные емкости стоит тогда. когда появились первый и второй настоящих листочек. Это, как правило, случается через 15 дней после всхода. Для этого подойдет прямоугольная тара8 на 8 или 10 на 10 сантиметро. Пересаживать необходимо крайне бережно – чтобы корни нив коем случае не повредились.

Вносить подкормку достаточно два – три раза до высадки в грунт. Сначала – после рассаживания по емкостям. Для этого надо растворить 1 г мочевины , 4 г суперфосфата и 1 г калийной соли в 1 л воды и полить сеянцы.

Через две недели следует подкормить тем же составом, только фосфора взять в 2 раза больше. А за семь дней до высадки в открытый грунт нужно подкормить растворенным в коровяком в соотношении 1:4. Затем полить только водой.

В грунт следует высаживайть кустики перца высотой 20 – 25 сантиметровм. Кроме того, на них к этому времени должны появиться первые бутончики.

Ранее "Утро.ру" писало, как вырастить рассаду без земли. И указало, что при таком способе прорастут все семена.