Нет света и снега по пояс: на Сочи обрушился сильнейший снегопад - видео

Нет света и снега по пояс: на Сочи обрушился сильнейший снегопад - видео
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Всего за 4 дня выпало в 2,5 раза больше месячной нормы

За несколько дней Сочи буквально завалило снегом. Из-за разбушевавшейся стихии жители некоторых населенных пунктов остались без электричества, а на расчистку дорог вывели всю уборочную технику. 

Особенно не повезло автомобилистам, которые уже успели привыкнуть к отсутствию снега, поэтому некоторые из них даже не стали ставить зимнюю резину. Впрочем, без аварий все-таки не обошлось, потому что многие водители решили рискнуть, за что и поплатились. 

В эфире телеканала "Москва24" показали ролик, в котором жительница курорта рассказала о последствиях непогоды. 

"Ходим в магазин пешком, надо успеть за световой день, потому что света нет, а машину замело – снега по пояс. "Россети" пытаются нам помочь, но тоже не могут добраться до линии", 

– поделилась девушка. 

При этом многие пользователи Сети отмечают, что в Сочи произошел настоящий апокалипсис. 

"Снегопад повалил деревья, нарушено движение общественного транспорта, да по-моему и вообще всего. Оползень разрушил дорогу, сошло 4 лавины и горнолыжные трассы теперь закрыты", 

– посетовала девушка, решившая прилететь в Сочи из Москвы. 

Другие же отмечают, что такого обильного снегопада не видели никогда в жизни.

Согласно прогнозу погоды, 19 февраля снегопад продолжится, усилившись к 13:00 по местному времени. В некоторых высокогорных селах из-за заснеженности трасс и гололеда многие автобусы временно не могут добраться до конечных остановок. 

Также сохраняется режим повышенной лавиноопасности.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость143930
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Гость141614
Гнев Божий на рашкован.
:)) типичная реакция пейсоносца с волосатыми ухами, выведенного в украинском свинарнике
Гость141614
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Гнев Божий на рашкован.
М
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у погоды не плохой погоды
ну и чтоп карась не дремал (коммун службы) должна быть вот така щука (непогода)
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