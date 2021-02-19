Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
За несколько дней Сочи буквально завалило снегом. Из-за разбушевавшейся стихии жители некоторых населенных пунктов остались без электричества, а на расчистку дорог вывели всю уборочную технику.
Особенно не повезло автомобилистам, которые уже успели привыкнуть к отсутствию снега, поэтому некоторые из них даже не стали ставить зимнюю резину. Впрочем, без аварий все-таки не обошлось, потому что многие водители решили рискнуть, за что и поплатились.
В эфире телеканала "Москва24" показали ролик, в котором жительница курорта рассказала о последствиях непогоды.
"Ходим в магазин пешком, надо успеть за световой день, потому что света нет, а машину замело – снега по пояс. "Россети" пытаются нам помочь, но тоже не могут добраться до линии",
– поделилась девушка.
При этом многие пользователи Сети отмечают, что в Сочи произошел настоящий апокалипсис.
"Снегопад повалил деревья, нарушено движение общественного транспорта, да по-моему и вообще всего. Оползень разрушил дорогу, сошло 4 лавины и горнолыжные трассы теперь закрыты",
– посетовала девушка, решившая прилететь в Сочи из Москвы.
Другие же отмечают, что такого обильного снегопада не видели никогда в жизни.
Согласно прогнозу погоды, 19 февраля снегопад продолжится, усилившись к 13:00 по местному времени. В некоторых высокогорных селах из-за заснеженности трасс и гололеда многие автобусы временно не могут добраться до конечных остановок.
Также сохраняется режим повышенной лавиноопасности.
На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение
Кого коснутся предстоящие социальные начисления, сообщила сенатор