Всего за 4 дня выпало в 2,5 раза больше месячной нормы

За несколько дней Сочи буквально завалило снегом. Из-за разбушевавшейся стихии жители некоторых населенных пунктов остались без электричества, а на расчистку дорог вывели всю уборочную технику.

Особенно не повезло автомобилистам, которые уже успели привыкнуть к отсутствию снега, поэтому некоторые из них даже не стали ставить зимнюю резину. Впрочем, без аварий все-таки не обошлось, потому что многие водители решили рискнуть, за что и поплатились.

В эфире телеканала "Москва24" показали ролик, в котором жительница курорта рассказала о последствиях непогоды.

"Ходим в магазин пешком, надо успеть за световой день, потому что света нет, а машину замело – снега по пояс. "Россети" пытаются нам помочь, но тоже не могут добраться до линии",

– поделилась девушка.

При этом многие пользователи Сети отмечают, что в Сочи произошел настоящий апокалипсис.

"Снегопад повалил деревья, нарушено движение общественного транспорта, да по-моему и вообще всего. Оползень разрушил дорогу, сошло 4 лавины и горнолыжные трассы теперь закрыты",

– посетовала девушка, решившая прилететь в Сочи из Москвы.

Другие же отмечают, что такого обильного снегопада не видели никогда в жизни.

Согласно прогнозу погоды, 19 февраля снегопад продолжится, усилившись к 13:00 по местному времени. В некоторых высокогорных селах из-за заснеженности трасс и гололеда многие автобусы временно не могут добраться до конечных остановок.

Также сохраняется режим повышенной лавиноопасности.