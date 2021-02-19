Народные приметы: почему нельзя хранить пустые банки

Народные приметы: почему нельзя хранить пустые банки
Фото: pixabay.com
Оставив эту тару в доме, можно привлечь беды

В жилище любого человека найдутся предметы. которые давно не используются и даже позабыты. Среди них у многих хозяек имеются пустые банки. 

Одни держат их для заготовок на зиму, у других они пылятся без дела из года в год. Однако, как стало известно, хранить такую тару в доме нельзя. Народные приметы гласят: это чревато серьезными бедами. Разберемся в причинах.

Пустая стеклянная банка означает бессмысленность, отсутствие содержания. Люди, которые хранят их, мгоут совсем лишиться сил и энергии, станут безвольными, слабыми, что негативно отразится на их дальнейшей жизни.

Также этот предмет символизирует бедность. Держать его в доме опасно: грозит постоянной нехваткой денег и другими серьезными финансовыми проблемами. А если на таре еще и скол или трещина есть, то, помимо нужды в семье постоянно будут ссоры и скандалы.

Кроме того, долго хранящиеся емкости покрываются пылью, пачкаются пачкаются. Это придется не по вкусу домовому, который является сторонниким чистоты и порядка. Он может прийти в ярость и начнет вредить людям.

Те банки, что постоянно применяются, следует хранить в подвале или на даче в хозпомещении, а не в жилых местах. И они должны быть закрыты – чтобы в них не скапливалась негативная энергия.

Много лет ненужную тару надо выбросить. Она, как и другой мусор, закрывают путь новизны в жизнь.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что нельзя делать в день Вукола. Опасно давать в долг вещи или деньги, а также покупать новый кошелек.

Полина ДОРОЖКИНА

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