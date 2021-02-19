Собянин подвел итог переоснащения городских больниц и поликлиник за последние 10 лет

Новое оборудование спасло тысячи жизней в разгар пандемии

Московская система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку в период эпидемии COVID-19. Сейчас, когда пандемия идет на спад, об этом можно говорить со всей определенностью. Справиться с коронавирусом медикам помогла хорошая техническая оснащенность столичных больниц и поликлиник. На это указал мэр города Сергей Собянин.

Полное переоснащение медучреждений власти столицы провели еще в 2011-13 годах. В обычных районных поликлиниках появились томографы, ангиографы, современные аппараты рентгена и УЗИ.

"В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит – и своевременное лечение заболевших людей",

– написал Собянин с своем блоге.

Однако сложное медицинское оборудование устаревает так же быстро, как ноутбуки и смартфоны. То, что было лучшим в 2011 г., сегодня уже не отвечает требованиям. Например, МРТ последнего поколения позволяет делать четкие изображения, даже когда пациент не может задержать дыхание, и качественнее обследовать людей с избыточным весом. У более старых аппаратов такой возможности нет.

В связи с этим было принято решение о полном обновлении высокотехнологичного оборудования городского здравоохранения. Так, до 2024 г. московские городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч новых ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другой техники.

Все взрослые городские поликлиники будут оснащены по единому московскому стандарту. Там будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, денситометры для исследования костной ткани, маммографы, рентген-аппараты. При этом важно, что сложное оборудование город закупает по контрактам жизненного цикла, то есть производители не только поставляют технику, но и обслуживают в течение 7-10 лет.

Для удобства врачей и пациентов все томографы и рентгеновские аппараты будут подключены к Единому радиологическому информационному сервису Москвы (ЕРИС). Расшифровка снимков будет занимать несколько минут за счет технологий "компьютерного зрения". Все данные будут поступать в электронную медкарту москвича.

Ранее Собянин рассказал, как компьютеризация процессов помогла столице эффективнее противостоять коронавирусу.