Оформление ипотечного кредита может сопровождаться неожиданными расходами, навязанными незаконно

Граждане, вынужденные приобретать жилье в кредит, зачастую оказываются обманутыми банками. О самых распространенных способах, к которым прибегают недобросовестные финансовые организации, рассказал глава юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Довольно часто при оформлении ипотеки клиенту настойчиво предлагают договор с конкретной страховой компанией, услуги которой могут быть в 1,5 – 3 раза дороже, чем у других. При этом заемщику угрожают, что отказ от данной страховки приведет к увеличению процента по ипотеке.

"Смело отказывайтесь от таких предложений",

– уверяет юрист. По его словам, выбор страховой компании не может влиять на стоимость кредита, а менеджеры намеренно вводят заемщика в заблуждение, поскольку имеют премиальный процент от суммы.

Столь же часто банки навязывают свои дорогостоящие услуги при оформлении ипотечного договора, такие как юридическое сопровождение сделки, регистрация права собственности, аренда ячейки, передает "Прайм". Но отказываться от этого можно без последствий – эти опции не влияют на процент по кредиту и его одобрение в принципе.

Случается, что клиентам отказывают в рефинансировании ипотеки под надуманными предлогами. Тогда клиент вправе обратиться с просьбой о рефинансировании в любой другой банк, это разрешено законом, уточняет URA.RU.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, какие меры будут приняты, чтобы защитить россиян от банковского произвола и мошенничества.