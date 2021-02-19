Раскрыта еще одна причина роста цен на продукты

Раскрыта еще одна причина роста цен на продукты
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Подорожание неизбежно, если не принять меры

Цены на продукты могут вырасти в любой момент, и значительно. Это произойдет из-за повышения стоимости пластиковой упаковки, сообщили в Руспродсоюзе.

Она поднимется на 10 – 15%, сказано в письме ведомства, адресованном Федеральной антимонопольной службе. Производители, в свою очередь, заявили, что на это влияет увеличение цен на сырье. И уточнили: с июня 2020 года за полиэтилен стали платить до 115 тыс. руб. за 1 т, то есть на 25 – 30% больше, чем прежде.

Упаковка составляет почти 30% от цены продукции. Если цена на нее поднимется, то продовольствие неизбежно подорожает, отметил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. 

Однако, по его словам, есть возможности изменить ситуацию к лучшему. Для этого нужно или снять таможенные пошлины и "восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями", или потребовать от поставщиков упаковки "выровнять внешние и внутренние цены".   

С конца прошлого года стоимость упаковки повысилась на 70%, рассказали в Российском союзе пекарей. Это наблюдается не только в России, но и в других странах, поскольку вырос спрос на полимеры и цена на сырье, подтвердили в СИБУРе. Кроме того, время закупки полимеров ограничены, запасы сократились, а произвести нужное количество не успевают, пояснил источник РИА "Новости".

Накануне россиян предупредили о повышении цен на промышленные товары. Это может произойти из-за  роста стоимости контейнерных перевозок морскими и железнодорожными путями из-за границы. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость148859
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тару как раньше можно и свою таскать так что не надо лапшу вешать на ушы народу
Гость149494
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Блин пр СССР все заворачивали в бумагу и никакого пластика. Все это блеф ради наживы и не более, капитализм мать его.
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