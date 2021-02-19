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Автодорожную часть Крымского закрыли уже второй раз за день из-за непогоды.
Впервые мост через Керченский пролив закрыли сегодня, в шесть утра. Спустя 2,5 часа движение в направлении Кубани было восстановлено, однако в сторону Крыма оно оставалось закрытым, передает РИА "Новости".
Спустя час мост был вновь закрыт в обоих направлениях. Сейчас ведутся работы по устранению последствий, вызванных непогодой.
Сейчас на мосту застряли около 300 машин и 20 автобусов с двух сторон, передает телеграм-канал РИА ФАН. Также образовались заторы на некоторых участках трассы "Таврида".
Люди стоят в огромных пробках по несколько часов: некоторые водители не могут сдвинуться с места уже 8 часов. Сейчас на борьбу со стихией была брошена вся снегоуборочная техника, но из-за непрекращающегося снегопады работы могут затянуться.
Напомним, что к расчистке снега подключились сотрудники МЧС и военная техника. При этом погода в Крыму останется почти без изменений: метель, гололед, ветер до 25 метров в секунду. За одну ночь в районе моста выпала месячная норма осадков.
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