Сейчас активно ведутся работы по ликвидации сильнейшего снегопада

Автодорожную часть Крымского закрыли уже второй раз за день из-за непогоды.

Впервые мост через Керченский пролив закрыли сегодня, в шесть утра. Спустя 2,5 часа движение в направлении Кубани было восстановлено, однако в сторону Крыма оно оставалось закрытым, передает РИА "Новости".

Спустя час мост был вновь закрыт в обоих направлениях. Сейчас ведутся работы по устранению последствий, вызванных непогодой.

Сейчас на мосту застряли около 300 машин и 20 автобусов с двух сторон, передает телеграм-канал РИА ФАН. Также образовались заторы на некоторых участках трассы "Таврида".

Люди стоят в огромных пробках по несколько часов: некоторые водители не могут сдвинуться с места уже 8 часов. Сейчас на борьбу со стихией была брошена вся снегоуборочная техника, но из-за непрекращающегося снегопады работы могут затянуться.

Напомним, что к расчистке снега подключились сотрудники МЧС и военная техника. При этом погода в Крыму останется почти без изменений: метель, гололед, ветер до 25 метров в секунду. За одну ночь в районе моста выпала месячная норма осадков.