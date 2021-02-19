Сотни застрявших машин: что сейчас происходит на повторно закрытом Крымском мосту

Сотни застрявших машин: что сейчас происходит на повторно закрытом Крымском мосту
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас активно ведутся работы по ликвидации сильнейшего снегопада

Автодорожную часть Крымского закрыли уже второй раз за день из-за непогоды. 

Впервые мост через Керченский пролив закрыли сегодня, в шесть утра. Спустя 2,5 часа движение в направлении Кубани было восстановлено, однако в сторону Крыма оно оставалось закрытым, передает РИА "Новости". 

Спустя час мост был вновь закрыт в обоих направлениях. Сейчас ведутся работы по устранению последствий, вызванных непогодой. 

Сейчас на мосту застряли около 300 машин и 20 автобусов с двух сторон, передает телеграм-канал РИА ФАН. Также образовались заторы на некоторых участках трассы "Таврида". 

Люди стоят в огромных пробках по несколько часов: некоторые водители не могут сдвинуться с места уже 8 часов. Сейчас на борьбу со стихией была брошена вся снегоуборочная техника, но из-за непрекращающегося снегопады работы могут затянуться.

Напомним, что к расчистке снега подключились сотрудники МЧС и военная техника. При этом погода в Крыму останется почти без изменений: метель, гололед, ветер до 25 метров в секунду. За одну ночь в районе моста выпала месячная норма осадков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Набиуллина рассказала об обмане россиян в банках

На скрытые комиссии и плавающие ставки по депозитам введут ограничение

У кого вырастут пенсии с 1 апреля: названы категории россиян

Кого коснутся предстоящие социальные начисления, сообщила сенатор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей