Неполученные деньги маткапитала прибавят к пенсии

Неполученные деньги маткапитала прибавят к пенсии
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Россияне, не использовавшие детские деньги сразу, будут жить на них в старости

В правительстве решили, что делать с материнским капиталом, который был выделен родителям за рождение ребенка, но не был ими потрачен. Деньги пойдут на формирование накопительной пенсии.

С 2020 г. право на материнский капитал получает женщина, родившая или усыновившая первого и последующих детей или мужчина, являющийся единственным усыновителем ребенка. За первого малыша в 2021 г. положено 483 881 руб. 83 коп., за второго на 155 550 руб. больше. Потратить эти средства можно на покупку жилья, образование, медицинские услуги.

Но, как выяснилось, не у всех есть такие расходы. По оценке ПРФ, к настоящему времени 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала. Но в правительстве решили, что эти деньги не должны пропасть. Их перечислят на накопительный пенсионный счет. Ответственным по данному вопросу назначено Минтруда.  

Ранее власти определили, в каких случаях маткапитал можно использовать дважды.

Напомним, что выплату накопительной пенсии россияне могут оформить на 5 лет раньше, чем страховой.

Николай ВИКТОРОВ

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