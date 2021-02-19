Жителей Санкт-Петербурга предупредили о сильной непогоде на праздники

За выходные в городе выпадет месячная норма осадков

На Санкт-Петербург идет мощный североатлантический циклон. С субботы в городе начнется снегопад, который будет усиливаться к 23 февраля. Прогноз на праздничные дни озвучили синоптики.

За ближайшие четыре дня в Северной столице выпадет месячная норма осадков – до 35 мм, а высота снежного покрова увеличится до 45 см, поделился прогнозом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в "Фейсбук".

Самый сильный снегопад пройдет во вторник, а уже 24 февраля осадки прекратятся. Температура воздуха в эти дни составит от – 6 до – 11℃. Сегодня в Санкт-Петербурге – 9℃, передает сайт Гидрометцентра.

Сильный снегопад 23 февраля синоптики прогнозируют и в Москве.

Карина СИРАЗОВА

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