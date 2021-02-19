Следствие отказалось возбуждать дело о гибели Тарайковского во время беспорядков в Минске

Смерть мужчины назвали трагической случайностью

Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску не нашло оснований для возбуждения уголовного дела в связи со смертью 10 августа 2020 г. Александра Тарайковского. Об этом сообщил председатель белорусского СК Иван Носкевич.

Следствие выяснило, что мужчина был пьян, требованиям сотрудников правоохранительных органов не подчинялся.

"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий",

пояснил глава ведомства агентству "БелТА". В результате против мужчины применили нелетальное оружие, но ранение "в силу стечения ряда трагических обстоятельств" оказалось смертельным.

Тарайковский был застрелен ночью 10 августа 2020 года в центре Минска во время массовых протестов после выборов президента Белоруссии. Сторонники оппозиции устроили в честь погибшего стихийный мемориал.

Николай ВИКТОРОВ

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