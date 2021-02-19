В Крыму ввели режим ЧС из-за сильной непогоды

продолжениеЕсть погибшие: в Керченском проливе произошло ЧП
Жителям полуострова грозит сход лавин

Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких районах Крыма из-за снежного коллапса. Речь идет о Ленинском, Белогорском и Кировском районах, а также Керчи.

В настоящее время на полуострове бушует метель. На дорогах образовался гололед. Из-за сильного ветра, скорость которого достигает 25 метров в секунду, в горах может произойти сход снежных лавин.

За день местные власти приняли решение о закрытии части "Тавриды" и Крымского моста. Водителям рекомендовали отказаться от поездок по трассам у горных перевалов, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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