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Режим чрезвычайной ситуации введен в нескольких районах Крыма из-за снежного коллапса. Речь идет о Ленинском, Белогорском и Кировском районах, а также Керчи.
В настоящее время на полуострове бушует метель. На дорогах образовался гололед. Из-за сильного ветра, скорость которого достигает 25 метров в секунду, в горах может произойти сход снежных лавин.
За день местные власти приняли решение о закрытии части "Тавриды" и Крымского моста. Водителям рекомендовали отказаться от поездок по трассам у горных перевалов, передает РИА "Новости".
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