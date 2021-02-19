Люди оказались совершенно не готовы к лютым морозам

Накрывшие Штаты рекордные морозы привели к тому, что жертвами непогоды стали почти 50 американцев. Всего в стране было зафиксировано 47 смертей, из которых 30 в одном лишь Техасе.

Как пишет The Wall Strees Journal, эти данные базируются лишь на установленных случаях смерти от непогоды. На деле их значительно больше.

Часть людей погибли от гипотермии, другие стали жертвами ДТП, третьи погибли после неудачной попытки согреться, отравившись угарным газом.

Всего от непогоды в США продолжают страдать около 100 миллионов американцев. Сильнее всего пострадал Техас. Жители штата публикуют шокирующие кадры из собственных домов, которые не выдержали испытания непогодой.