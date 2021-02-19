На 23 февраля в Москве пройдет "Горячий женский марш"

На 23 февраля в Москве пройдет "Горячий женский марш"
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Участницы акции готовят для мужчин подарки

В День защитника Отечества более 300 активисток "Молодой Гвардии" соберутся вместе, чтобы поздравить мужчин с праздником. Девушки устроят так называемый "Горячий женский марш".

Шествие начнется у станции метро Арбатская в два часа дня. Участницы марша через улицу Арбат дойдут до памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой.

Активистки "Молодой Гвардии" подготовят для представителей сильного пола сюрпризы – горячие напитки, а также символические подарки. Главная цель – подарить приятные эмоции и сказать спасибо за поддержку и внимание.

"Мы решили поздравить наших мужчин такой акцией – "Горячим женским маршем". Мы с девочками пройдем по пешеходным улицам и поблагодарим мужчин за заботу, защиту, внимание, создадим настроение и подарим подарки", - рассказала организатор акции Юлия Перегудова.

Она отметила, что поздравлять будут всех мужчин, которые встретятся на пути следования шествия. При этом абсолютно неважно, к какой национальности, возрастной группе и профессии они принадлежат.

Юлия добавила, что все желающие девушки тоже могут принять участие в акции. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россиян предупредили об обмане банков при покупке жилья

Оформление ипотечного кредита может сопровождаться неожиданными расходами, навязанными незаконно

"Спутник V" стал настоящим "российским прорывом" - шведские СМИ

Журналисты призвали Евросоюз воспользоваться качественным препаратом для вакцинации населения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей