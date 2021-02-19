Участницы акции готовят для мужчин подарки

В День защитника Отечества более 300 активисток "Молодой Гвардии" соберутся вместе, чтобы поздравить мужчин с праздником. Девушки устроят так называемый "Горячий женский марш".

Шествие начнется у станции метро Арбатская в два часа дня. Участницы марша через улицу Арбат дойдут до памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой.

Активистки "Молодой Гвардии" подготовят для представителей сильного пола сюрпризы – горячие напитки, а также символические подарки. Главная цель – подарить приятные эмоции и сказать спасибо за поддержку и внимание.

"Мы решили поздравить наших мужчин такой акцией – "Горячим женским маршем". Мы с девочками пройдем по пешеходным улицам и поблагодарим мужчин за заботу, защиту, внимание, создадим настроение и подарим подарки", - рассказала организатор акции Юлия Перегудова.

Она отметила, что поздравлять будут всех мужчин, которые встретятся на пути следования шествия. При этом абсолютно неважно, к какой национальности, возрастной группе и профессии они принадлежат.

Юлия добавила, что все желающие девушки тоже могут принять участие в акции.