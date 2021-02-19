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Енот-полоскун был похищен из частного дома в Коломне. Хозяйка питомца написала заявление в полицию, после чего животное удалось найти.
Подозреваемыми оказались двое местных жителей 23 и 27 лет. Сотрудники полиции забрали енота и вернули его женщине. Материальный ущерб оценили в 16 тысяч рублей, говорится на сайте МВД по Московской области.
Следователи возбудили уголовное дело. Похитители находятся под подпиской о невыезде, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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