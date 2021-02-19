Житель Незалежной накинулся на администратора и начал угрожать уголовным преследованием

Один из жителей Кривого Рога потребовал от сотрудника регионального отделения "Укрпочты" немедленно перейти на украинский язык. Мужчина также возмутился тем, что женщина находилась на рабочем месте без защитной маски.

В ответ сотрудница решила вызвать полицию, представившись правоохранительным органам по телефону администратором отделения. Женщина пожаловалась, что вошедший посетитель снимает ее на камеру без законных оснований.

Также мужчина поинтересовался, по каким причинам работник "Укрпочты" отказывается разговаривать клиентом на "державной мове" и из каких соображений находится на работе без индивидуальных средств защиты.

Местный житель заявил, что намерен пожаловаться на поведение женщины руководству "Укрпочты" – в ответ последняя ответила обещанием обратиться в суд за некие угрозы. При этом сам недовольный оператор использовал русский язык для отдельных фраз и предложений. Причина, по которой житель Кривого Рога сам проявил непостоянство в использовании украинского языка, неизвестны.

"Я говорю так, как мне удобно, и никто ни на каком языке не запрещал разговаривать. Я вижу, вы умные очень", – негодует сотрудница.

Согласно приведенным данным, позднее на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. В конце-концов, полиции удалось уладить вспыхнувший конфликт, передает "УНИАН".

Ранее в одном из киевских заведений вспыхнула поножовщина. Местный политик Олег Гелевей нанес ножевое ранение своему оппоненту в День влюбленных – мужчина заступился за девушку, которая осмелилась обслуживать посетителей на русском языке.