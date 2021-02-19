Экономист назвал неожиданную причину подорожания цен на продукты

Экономист назвал неожиданную причину подорожания цен на продукты
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнес смог найти выгоду в снижении доходов россиян

Общее сокращение уровня зарплат среди россиян, произошедшее в прошлом году из-за коронавирусной пандемии, привело к росту спроса на продовольственные товары. В итоге рынок решил увеличить стоимость продуктов, воспользовавшись ситуацией, заявил главный научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

Как отметил специалист, в конечном итоге рост бедности и привел к переориентации доходов на продукты – именно по этой причине производители, как и торговля, увеличили стоимость.

"Это довольно известно для экономики. Падение доходов провоцирует рост спроса на более дешевые товары", – уточнил спикер.

Эксперт также указал на то, что продовольственный сегмент относится к малоэластичной группе товаров с ценовой точки зрения – население продолжит покупать продукты даже при их подорожании. В случае с бытовой техникой, к примеру, ситуация развернулась бы совершенно по иному сценарию, и население смогло бы сократить свои закупки.

"А с хлебом такого не произойдет. Ведь люди все равно будут его покупать", – сообщил Колганов в интервью Ura.ru.

По словам экономиста Сергея Жаворонкова, к летнему времени ряд продуктов питания снизится в стоимости – речь идет о сезонных продуктах, таких как овощи и фрукты. В этом сегменте, уточнил специалист, цена может разниться в разы.

Ранее лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский предложил ввести в стране продовольственные сертификаты, которыми могли бы воспользоваться малоимущие слои населения. Позднее идею раскритиковал экономист Сергей Кубанов, заявивший о том, что подобная инициатива спровоцирует рост коррупции по всей вертикали власти.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Есть погибшие: в Керченском проливе произошло ЧП

Моряков срочно эвакуируют после отравления

Японцы вспомнили о "методе Путина" из-за Курил

Жители Страны восходящего солнца разочаровались действиях властей и призвали признать поражение 75-летней давности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей