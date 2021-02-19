Бизнес смог найти выгоду в снижении доходов россиян

Общее сокращение уровня зарплат среди россиян, произошедшее в прошлом году из-за коронавирусной пандемии, привело к росту спроса на продовольственные товары. В итоге рынок решил увеличить стоимость продуктов, воспользовавшись ситуацией, заявил главный научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

Как отметил специалист, в конечном итоге рост бедности и привел к переориентации доходов на продукты – именно по этой причине производители, как и торговля, увеличили стоимость.

"Это довольно известно для экономики. Падение доходов провоцирует рост спроса на более дешевые товары", – уточнил спикер.

Эксперт также указал на то, что продовольственный сегмент относится к малоэластичной группе товаров с ценовой точки зрения – население продолжит покупать продукты даже при их подорожании. В случае с бытовой техникой, к примеру, ситуация развернулась бы совершенно по иному сценарию, и население смогло бы сократить свои закупки.

"А с хлебом такого не произойдет. Ведь люди все равно будут его покупать", – сообщил Колганов в интервью Ura.ru.

По словам экономиста Сергея Жаворонкова, к летнему времени ряд продуктов питания снизится в стоимости – речь идет о сезонных продуктах, таких как овощи и фрукты. В этом сегменте, уточнил специалист, цена может разниться в разы.

Ранее лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский предложил ввести в стране продовольственные сертификаты, которыми могли бы воспользоваться малоимущие слои населения. Позднее идею раскритиковал экономист Сергей Кубанов, заявивший о том, что подобная инициатива спровоцирует рост коррупции по всей вертикали власти.