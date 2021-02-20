Машины могут ездить по всей трассе "Таврида"

По Крымскому мосту вновь можно ездить без проблем. Движение автотранспорта восстановили – дорогу полностью очистили. Об этом рассказали в пресс-службе управления дорог "Тамань".

Как передает РИА "Новости", ограничения сняли рано утром 20 февраля. Без проблем проехать можно по всей "Тавриде".

Как напоминает телеканал "360", накануне переправу через Керченский пролив пришлось закрыть из-за снегопада и ветра. На мосту 19 февраля застряли 300 машин из-за непогоды.