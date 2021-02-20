В России спрогнозировали низкие цены на летний отдых в Турции

В России спрогнозировали низкие цены на летний отдых в Турции
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоимость путевок будут корректировать, отталкиваясь от платежеспособности россиян

Летний отдых в Турции, куда ежегодно летает множество россиян, может стать дешевле, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Эксперт заявил, что цены на путевки будут зависеть от спроса, рисков, связанных с коронавирусом, и платежеспособности туристов. 

Барзыкин напомним, что Турция больше не является "монополией", поэтому и придется пересмотреть ценовую политику в пользу отдыхающих. В том случае, если этого не произойдет, есть высокая вероятность, что спрос заметно упадет. 

"Сейчас низкий платежеспособный спрос, а за эти цены можно и в России отдохнуть. Риски все равно повышены. Это накладывает отпечаток на поездки семей с детьми и тех, кто в возрасте", 

– добавил эксперт. 

К слову, не исключено, что вслед за Турцией ограничения могут снять Кипр, Греция и Тунис, пишет URA.ru. А вот от восточных стран смягчения пока ждать не стоит, поскольку эпидемиологическая обстановка к этому не располагает. 

Кстати, глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев надеется, что уже к лету авиасообщение будет восстановлено. Более того, зарубежные партнеры уже не раз заявляли, что отсутствие туристов и в этом сезоне окончательно ослабит экономики стран, в особенности тех, которые живут за счет туризма. 

Ранее стало известно, что в 2021 году Таиланд откажется от массового туризма. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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