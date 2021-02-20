У нарушителей новых установленных правил могут отобрать участки

Очень скоро за дачниками будут следить пристальнее, чем раньше. Об этом предупредил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

В его ведомстве подготовили очередные поправки в закон о садоводстве и огородничестве. До 26 февраля идет их обсуждение, затем будет принято окончательное решение.

После вступления новых правил в силу нарушителей ждут серьезные наказания. У них даже могут отобрать участки, сообщил "Российской газете" председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Карательные меры последуют, в частности, за использование земельных наделов не по назначению. Если владелец откроет на своем участке автомойку, автосервис, птицеферму или станет выращивать много домашних животных, его сначала оштрафуют, а потом, если он продолжит подобную деятельность, лишат права собственности.

Следить за нарушениями теперь будут также председатели садоводческих или огороднических товариществ. Согласно нововведениям, им дано право такого контроля.

Также изменятся правила определения размера взносов в СНТ и ОНТ. При принятии решений общего собрания дачников будут применяться цифровые технологии. У каждого товарищества будет сайт, на котором станут размещать всю необходимую информацию, передает "Российская газета".

Ранее стало известно. что дачникам грозят новые штрафы. Раскошелиться придется за разжигание костра в неправильном месте, мусор на участке и нескошенную траву, а также за отсутствие необходимой документации на скважину общего пользования товарищества.