Британский премьер вновь продемонстрировал свою непосредственность

Вчера состоялась онлайн-встреча лидеров государств "Большой семерки" (G7). В самом начале конференции британский премьер-министр Борис Джонсон угодил в центр скандала.

На фотографии, сделанной во время мероприятия, политик не смог узнать 46-го президента США Джо Байдена. Журналисты запечатлели замешательство Джонсона, когда тот показывает пальцем в угол экрана, где как раз находилось изображение американского лидера.

Премьер даже наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть, кто же там скрывается.

"А ты, вот в углу, ты кто такой? Байден?"

– прокомментировал снимок телеграм-канал Пул №3.

м

Авторы также в очередной оценили непосредственность британского политика.

Напомним, что в ходе саммита обсуждалась пандемия коронавируса и распределение вакцин против инфекции в мире.

Также стало известно, что Джо Байден отказался звать Россию присоединиться к группе мировых лидеров G7. Москва перестала участвовать в саммитах "восьмерки" из-за событий 2014 года.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что формат G8 больше не возродится.