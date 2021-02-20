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Вчера состоялась онлайн-встреча лидеров государств "Большой семерки" (G7). В самом начале конференции британский премьер-министр Борис Джонсон угодил в центр скандала.
На фотографии, сделанной во время мероприятия, политик не смог узнать 46-го президента США Джо Байдена. Журналисты запечатлели замешательство Джонсона, когда тот показывает пальцем в угол экрана, где как раз находилось изображение американского лидера.
Премьер даже наклонился вперед, чтобы получше рассмотреть, кто же там скрывается.
"А ты, вот в углу, ты кто такой? Байден?"
– прокомментировал снимок телеграм-канал Пул №3.
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Авторы также в очередной оценили непосредственность британского политика.
Напомним, что в ходе саммита обсуждалась пандемия коронавируса и распределение вакцин против инфекции в мире.
Также стало известно, что Джо Байден отказался звать Россию присоединиться к группе мировых лидеров G7. Москва перестала участвовать в саммитах "восьмерки" из-за событий 2014 года.
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что формат G8 больше не возродится.
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