Семь россиян заразились птичьим гриппом

Болезнь протекала легко

В декабре 2020-го семь сотрудников птицефабрики на юге России заразились птичьим гриппом. Речь идет о штамме H5N8. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Открытие сделали ученые центра "Вектор". Как сообщила Попова в эфире "России 24", распространение вируса не произошло. Люди чувствуют себя нормально. 

По ее словам, вирус гриппа птиц A передается только от животных человеку. Как быстро произойдет мутация, что вирус будет передаваться от человека к человеку, пока не известно. 

Полина ИВАНОВА

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