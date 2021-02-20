Болезнь протекала легко

В декабре 2020-го семь сотрудников птицефабрики на юге России заразились птичьим гриппом. Речь идет о штамме H5N8. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Открытие сделали ученые центра "Вектор". Как сообщила Попова в эфире "России 24", распространение вируса не произошло. Люди чувствуют себя нормально.

По ее словам, вирус гриппа птиц A передается только от животных человеку. Как быстро произойдет мутация, что вирус будет передаваться от человека к человеку, пока не известно.