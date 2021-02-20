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Ведущий Александр Мясников отреагировал на новость, что в России зафиксировали несколько случаев передачи опасного птичьего гриппа от животного к человеку. Это первые инциденты, когда возбудитель H5N8 преодолел межвидовой барьер. Телеврач напомнил, что ранее предупреждал народ о возможности такого исхода.
"Помните мои слова о том, что опасный птичьей грипп в 2-х мутациях от нас? Вот первая мутация– от птиц– человеку. Вторая– от человека к человеку, чего, слава Богу, пока не произошло и надеюсь и на этот раз не произойдет", – написал он у себя в телеграм-канале.
Мясников напомнил, что подобные ситуации происходили в мире не раз. Так, один из видов H5 передавался к человеку в Гонконге – его смертность была около 33%. Позже случаи заражения были зафиксированы и в других странах – не часто, но, по словам доктора, с "ужасающей смертностью".
"С 2003 года ВОЗ зафиксировал 860 случаев подтверждённого гриппа Н5N1 со смертностью 53%. В 2014 в Египте заболело 136 человек, 39 из них умерло", – написал он.
При этом он отметил, что далеко не всегда заболевание птичим гриппом протекает с тяжелыми последствиями. Порой, вирус поражает лишь пожилых и хронических больных.
Пока речь идет лишь о превой мутации – передачи от животного к человеку. Обычно это происходит при поедании зараженной курятины. При второй, когда вирус сможет курсировать внутри человеческой популяции, инфекция станет передаваться воздушно-капельным путем. Подобные случаи зафиксировали в Индонезии, Китае и Нидерландах, однако вспышки были очень ограниченными, сообщил Мясников.
Доктор предупредил, что в последние годы различные инфекции выходят на лидирующие позиции в структуре мировых болезней, поэтому расслабляться нельзя.Сейчас, по его оценке, мир в шаге от опасности появления новой опасной эпидемии, которая может унести жизни многих людей.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на юге России зафиксировано семь случаев заражения птичим гриппом H5N8.
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