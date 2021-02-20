Британский премьер нахамил немецкой коллеге в прямом эфире

Борис Джонсон во время саммита G7, прошедшего в минувшую пятницу, отличился хамским поведением. Британский премьер поддел Ангелу Меркель при других участниках встречи.

Саммит G7 из-за пандемии коронавируса было решено провести онлайн. В момент выступления с речью Джонсона произошел конфуз.

Британнец начал рассказывать о том, что хотел бы встретиться с американским президентом Джо Байденом и новым премьер-министром Италии Марио Драги лично на саммите в июне.

Ангела Меркель, судя по всему, не питала особого интереса к тому, что говорит ее британский коллега. В этот момент она начала с кем-то общаться у себя в зале, забыв выключить микрофон. Премьер-министр сделал канцлеру предупреждение, после которого замолчала не только Меркель, но и другие участники конференции.

"Ты нас слышишь, Ангела? Думаю, тебе следует выключить микрофон", – сказал Джонсон, издевательски посмеиваясь.

После того, как он увидел перепуганное лицо канцлера ФРГ, добавил, что все нормально, она может не переживать.

Остальные участники встречи сделали вид, что все хорошо и продолжили общение в превычном ключе.

Потом Джонсон пытался разбавить атмосферу встречи шутками, заявив, что Байден "стащил" у него свой лозунг "Build Back Better" ("Отстроим заново и лучше" – прим. редакции), и пошутил, что сам вероятно украл его откуда-то еще.

Это далеко не единственный конфуз, произошедший на минувшей встрече участников G7. Так, Джонсон в начале конференции начал тыкать в Байдена пальцем, спрашивая "А ты кто такой?".