Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Борис Джонсон во время саммита G7, прошедшего в минувшую пятницу, отличился хамским поведением. Британский премьер поддел Ангелу Меркель при других участниках встречи.
Саммит G7 из-за пандемии коронавируса было решено провести онлайн. В момент выступления с речью Джонсона произошел конфуз.
Британнец начал рассказывать о том, что хотел бы встретиться с американским президентом Джо Байденом и новым премьер-министром Италии Марио Драги лично на саммите в июне.
Ангела Меркель, судя по всему, не питала особого интереса к тому, что говорит ее британский коллега. В этот момент она начала с кем-то общаться у себя в зале, забыв выключить микрофон. Премьер-министр сделал канцлеру предупреждение, после которого замолчала не только Меркель, но и другие участники конференции.
"Ты нас слышишь, Ангела? Думаю, тебе следует выключить микрофон", – сказал Джонсон, издевательски посмеиваясь.
После того, как он увидел перепуганное лицо канцлера ФРГ, добавил, что все нормально, она может не переживать.
Остальные участники встречи сделали вид, что все хорошо и продолжили общение в превычном ключе.
Потом Джонсон пытался разбавить атмосферу встречи шутками, заявив, что Байден "стащил" у него свой лозунг "Build Back Better" ("Отстроим заново и лучше" – прим. редакции), и пошутил, что сам вероятно украл его откуда-то еще.
Это далеко не единственный конфуз, произошедший на минувшей встрече участников G7. Так, Джонсон в начале конференции начал тыкать в Байдена пальцем, спрашивая "А ты кто такой?".
Соединенное королевство вкладывало миллионы фунтов на ведение информационных кампаний