Джонсон опозорил Меркель на саммите G7 - видео

Джонсон опозорил Меркель на саммите G7 - видео
Борис Джонсон и Ангела Меркель. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Британский премьер нахамил немецкой коллеге в прямом эфире

Борис Джонсон во время саммита G7, прошедшего в минувшую пятницу, отличился хамским поведением. Британский премьер поддел Ангелу Меркель при других участниках встречи. 

Саммит G7 из-за пандемии коронавируса было решено провести онлайн. В момент выступления с речью Джонсона произошел конфуз.

Британнец начал рассказывать о том, что хотел бы встретиться с американским президентом Джо Байденом и новым премьер-министром Италии Марио Драги лично на саммите в июне. 

Ангела Меркель, судя по всему, не питала особого интереса к тому, что говорит ее британский коллега. В этот момент она начала с кем-то общаться у себя в зале, забыв выключить микрофон. Премьер-министр сделал канцлеру предупреждение, после которого замолчала не только Меркель, но и другие участники конференции.

"Ты нас слышишь, Ангела? Думаю, тебе следует выключить микрофон", – сказал Джонсон, издевательски посмеиваясь. 

После того, как он увидел перепуганное лицо канцлера ФРГ, добавил, что все нормально, она может не переживать. 

Остальные участники встречи сделали вид, что все хорошо и продолжили общение в превычном ключе. 

 

 

Потом Джонсон пытался разбавить атмосферу встречи шутками, заявив, что Байден "стащил" у него свой лозунг "Build Back Better" ("Отстроим заново и лучше" – прим. редакции), и пошутил, что сам вероятно украл его откуда-то еще. 

Это далеко не единственный конфуз, произошедший на минувшей встрече участников G7. Так, Джонсон в начале конференции начал тыкать в Байдена пальцем, спрашивая "А ты кто такой?". 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Захарова потребовала от Лондона объясниться за скандал с русскими СМИ

Соединенное королевство вкладывало миллионы фунтов на ведение информационных кампаний

В ООН готовят сокрушительный удар по Лукашенко

Запад нашел новый рычаг давления на Минск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей