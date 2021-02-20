Желтый уровень опасности: жителей Подмосковья предупредили о гололеде

Непогода продлится до понедельника

В Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Сохранять осторожность на дорогах жителей региона призвали по меньшей мере до понедельника, 22 февраля.

Ночью температура воздуха опустится до – 15℃, а с понедельника на вторник похолодает до – 25℃, сообщает сайт Гидрометцентра.

Из-за аномальных морозов в регионе также действует оранжевый уровень опасности. Погода начнет улучшаться после 21:00 в субботу, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

А в праздничные выходные на Москву обрушится сильный снегопад. Месячная норма осадков за четыре дня выпадет и в Санкт-Петербурге.

Карина СИРАЗОВА

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