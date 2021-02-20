Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
727 новости
В Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Сохранять осторожность на дорогах жителей региона призвали по меньшей мере до понедельника, 22 февраля.
Ночью температура воздуха опустится до – 15℃, а с понедельника на вторник похолодает до – 25℃, сообщает сайт Гидрометцентра.
Из-за аномальных морозов в регионе также действует оранжевый уровень опасности. Погода начнет улучшаться после 21:00 в субботу, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
А в праздничные выходные на Москву обрушится сильный снегопад. Месячная норма осадков за четыре дня выпадет и в Санкт-Петербурге.
Соединенное королевство вкладывало миллионы фунтов на ведение информационных кампаний