Австрийский журнал выпустил интервью с автором канала RSOTM

Австрийский журнал выпустил интервью с автором канала RSOTM
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Создатель предпочел не раскрывать своего имени

Австрийский милитари-журнал "SPARTANAT" опубликовал интервью с автором русскоязычного Telegram-канала Reverse Side Of The Medal (RSOTM), который специализируется на локальных конфликтах, борьбе с терроризмом и эксклюзивах о предполагаемой деятельности "ЧВК Вагнера". Сам создатель канала предпочитает оставаться анонимным и называет себя Админ. В беседе с журналистами он рассказал о своем боевом прошлом и объяснил, почему к его Telegram-каналу такой повышенный интерес.

"Меня, как и всех россиян, в 18 лет призвали в армию. Я начал службу в спецназе Внутренних войск. Впервые пошел на войну, когда в республику Дагестан вторглись Басаев и Хаттаб со своими отрядами боевиков. Позже эти события стали началом второй чеченской кампании. Службу проходил с 1998 по 2000 год. Я ветеран боевых действий. После службы в спецподразделении внутренних войск я поступил в спецназ СОБРа и прослужил там до 2012 года", — рассказывает о своем боевом пути Админ.

Однако после увольнения из СОБРа, героя интервью продолжило тянуть к военному делу.

"И судьба дала мне еще один повод делать то, что у меня получается лучше всего — воевать. На востоке Украины начались боевые действия, там подавляющее большинство людей идентифицируют себя как русские: они духовно русские, они говорят по-русски и пишут по-русски, они думают по-русски и живут в русской культуре, – объясняет Админ. – И видя, как украинские вооруженные силы выполняют преступные приказы военного руководства страны и сколько неконтролируемых так называемых "добровольческих батальонов" открыто планируют этнические чистки пророссийского населения – когда я все это увидел, я просто не мог оставаться дома".

Админ рассказал, что поехал на Украину добровольцем и принимал участие в нескольких знаковых сражениях, среди которых – освобождение донецкого аэропорта и битва за Дебальцево.

"Лично я там не встречал действующих российских военнослужащих. Да, были бойцы, которые в последнее время действовали в рядах российских вооруженных сил или других силовых структур, но ушли добровольцами на Донбасс после того, как их контракты были досрочно расторгнуты. В целом, насколько мне известно, более 10 тысяч граждан России пошли на войну в Донбассе", – вспоминает автор RSOTM.

Большую популярность своего Telegram-канала, который австрийское издание называет "движением со своими идеями и своей культурой", Админ объяснил большой потребностью общества в информации о "фрилансерах".

"Кроме того, существует определенная секретность, которая очень привлекает многих посетителей. Кстати, мы (русские фрилансеры) иногда называем себя "марсианами", потому что бои в арабских пустынях выглядят как бои на поверхности Марса. Некоторые действительно верят в марсиан, некоторые – нет (смеется). Но всем любопытно: существуют ли вообще эти марсиане?", – считает автор Telegram-канала Reverse Side of the Medal.

Роман ИГНАТОВ

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