Навального признали виновным по делу о клевете

Навального признали виновным по делу о клевете
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Оппозиционеру огласили приговор

Суд признал Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщили корреспонденты из зала суда.

Наказание для оппозиционера будет объявлено позже. Сам осужденный своей вины не признал.

Уголовное дело о клевете возбудили после того, как оппозиционер раскритиковал ролик в поддержку поправок к Конституции, в котором принял участие Игнат Артеменко. Первое слушание состоялось 5 февраля, однако заседание пришлось прервать: ветеран почувствовал себя плохо. В дальнейших заседаниях он участвовать отказался.

Это второе заседание Мосгорсуда с участием Навального за сегодня. В ходе первого была признана законной замена условного срока активисту на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционеру предстоит провести за решеткой два года и пять месяцев с учетом домашнего ареста.

Приговор по итогам второго заседания не повлияет на продолжительность этого срока, так как статья, по которой Навального суд признал виновным, не предполагает лишения свободы, пишет РИА "Новости".

Тем временем, страны Запада требуют освобождения Навального: в дело даже вмешался ЕСПЧ. Однако в М

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Карина СИРАЗОВА

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Гость150242
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Вор должен сидеть в тюрьме (с)
А такое (sensored) пожизненно в петушатне
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