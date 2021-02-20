Все садовые работы лучше успеть завершить до выходных

В феврале огородники уже начинают готовиться к дачному сезону – сажают семена брокколи, болгарского перца и других культур на рассаду. Чтобы овощи были здоровыми и крепкими, а впоследствии порадовали богатым урожаем, лучше всего заниматься садовыми работами в благоприятные по лунному календарю дни.

Первую половину последней зимней недели Луна продолжит расти. Это время отлично подойдет для посева овощных культур и пересадки комнатных цветов. А вот ближе к выходным некоторые садовые работы придется отложить.

Понедельник-вторник

22 и 23 февраля Луна будет находиться в созвездии Рака. В эти дни, согласно посевному календарю, окажется успешным посев помидоров, болгарского перца и баклажанов. Также стоит заняться поливом и подкормкой растений.

Среда-четверг

Под покровительством Льва огородники советуют сажать пряные травы – базилик и розмарин. Кроме того, 24 и 25 февраля можно провести черенкование хризантем.

Пятница

26 февраля свое влияние начнет оказывать полнолуние. В такие дни посадкой и пикировкой растений заниматься запрещается. Всех садово-огородных работ лучше избегать. А вот для заготовок день окажется удачным. Например, можно заквасить капусту или перебрать сушеные ягоды.

Суббота-воскресенье

В конце недели, 27 и 28 февраля, от пересадки растений и заготовки рассады также стоит отказаться. Зато можно прополоть сорняки или обработать почву от вредителей. Садоводы говорят, что полнолуние – самое подходящее время для подкормки корней, рост которых вскоре активируется.

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