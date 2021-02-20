Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
В феврале огородники уже начинают готовиться к дачному сезону – сажают семена брокколи, болгарского перца и других культур на рассаду. Чтобы овощи были здоровыми и крепкими, а впоследствии порадовали богатым урожаем, лучше всего заниматься садовыми работами в благоприятные по лунному календарю дни.
Первую половину последней зимней недели Луна продолжит расти. Это время отлично подойдет для посева овощных культур и пересадки комнатных цветов. А вот ближе к выходным некоторые садовые работы придется отложить.
Понедельник-вторник
22 и 23 февраля Луна будет находиться в созвездии Рака. В эти дни, согласно посевному календарю, окажется успешным посев помидоров, болгарского перца и баклажанов. Также стоит заняться поливом и подкормкой растений.
Среда-четверг
Под покровительством Льва огородники советуют сажать пряные травы – базилик и розмарин. Кроме того, 24 и 25 февраля можно провести черенкование хризантем.
Пятница
26 февраля свое влияние начнет оказывать полнолуние. В такие дни посадкой и пикировкой растений заниматься запрещается. Всех садово-огородных работ лучше избегать. А вот для заготовок день окажется удачным. Например, можно заквасить капусту или перебрать сушеные ягоды.
Суббота-воскресенье
В конце недели, 27 и 28 февраля, от пересадки растений и заготовки рассады также стоит отказаться. Зато можно прополоть сорняки или обработать почву от вредителей. Садоводы говорят, что полнолуние – самое подходящее время для подкормки корней, рост которых вскоре активируется.
Ранее "Утро.ру" поделилось советами по повышению урожайности репчатого лука.
ЕС нужно сотрудничать с Вашингтоном только в сфере вооружения
Реакцию Кремля жители Незалежной ощутят по своим кошелькам и в вопросе Донбасса