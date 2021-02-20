После скандального суда на Навального заведут новое дело

Оппозиционер не стеснялся в выражениях в адрес судьи, за что может поплатиться

Сегодня Алексею Навальному огласили приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Помимо того, что ему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей, суд попросил СК проверить высказывания оппозиционера в отношении судьи и прокурора. 

Слушания по делу были крайне скандальными. Навальный получил несколько десятков замечаний от судьи за хамство во время процесса, непослушание судье и личные оскорбления участников заседания. К примеру, он называл судью "самой бессовестной".

СК намеревается возбудить на Навального новое уголовное дело об оскорблении представителя власти, пишут "Открытые медиа". Новыми сроками оппозиционеру это не грозит: по такой статье нет наказания строже исправительных работ. Однако после обвинительного приговора по этому делу режим отсидки в колонии могут поменять на строгий. 

Роман ИГНАТОВ

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