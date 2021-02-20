Верующие начинают духовное очищение за месяц до Четыредесятницы

Великий пост – важное время для всех православных. В это время верующие воздерживаются не только от физических соблазнов, но и духовных. В этом году пост начинается 15 марта, однако к нему также важно правильно подготовиться. Что нужно сделать перед Четыредесятницей – в материале "Утро.ру".

Подготовка к Великому посту начинается за четыре недели до его начала, и у каждой из них есть свое название. В первые семь дней христиане должны проявить свободное волеизъявление по примеру Закхея – начальника мытарей, который удостоился особого внимание Иисуса Христа.

На второй неделе вспоминают притчу о мытаре и фарисее, а верующих призывают к покаянию. Третья седмица посвящена легенде о блудном сыне. В эти семь дней также нужно каяться в грехах и размышлять о своем поведении.

Неделя о Страшном суде – последняя перед постом. Предпоследнее воскресенье, предшествующее Четыредесятнице, когда разрешено есть мясо. В эти дни верующим необходимо думать о вечной жизни. Прощеное воскресенье перед Великим постом – день, когда христиане прощают грехи своим обидчикам и просят о прощении сами.

Затем верующие на 40 дней отказываются от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Именно столько, согласно легенде, постился Иисус Христос в пустыне. Также важно не поддаваться гневу, зависти и другим порокам. В пост православные стараются больше молиться как в церкви, так и дома.

После Великого поста христиане отмечают Пасху – главный праздник у православных. В этот светлый день верующим вновь разрешается вернуться к привычному образу жизни.