Новый законопроект может спровоцировать массовую волну недовольства

К концу текущего года должны проясниться детали о новых изменениях в пенсионной реформе, которые, по непонятным причинам, остаются засекреченными. Работа над законопроектом ведется в закрытом режиме. Как считают опрошенные эксперты, таким образом аппарат пытается сгладить углы, чтобы избежать негативной общественной реакции.

По словам представителя "Фридом Финанс" Валерия Емельянова, после широкого резонанса, вызванного повышением порога пенсионного возраста, власти пытаются не придавать огласке общественности болезненную тему. Осенью этого года должны состояться выборы в парламент, и подобные темы население вряд ли воспримет положительным образом.

Созданная накопительная система, считает специалист – далеко не самая приятная тема. Едва ли 25% россиян готовы к отчислению дополнительных средств из личного кармана – речь при этом идет даже не об обязательных взносах.

Емельянов напомнил, что российское общество привыкло к негласному правилу: государство обязано обеспечить население достойной старостью – вне зависимости от размера совершенных взносов.

Пенсионная система России же, продолжил эксперт, проблемна в двух противоречивых пунктах: она должна обеспечить население пенсиями не ниже общемирового стандарта и при этом освободить казну от необходимости содержать неработающих граждан. Однако такую проблему до сих пор не удается решить ни в Германии, ни в Японии.

"У нас ввели накопительные баллы с опозданием на 10-15 лет. А затем заморозили эту систему. Люди выходят на пенсию и получают около одной тысячи рублей из накопительной части. А могли бы получать до трети", – заявил аналитик в интервью "Профилю".

Для достижения задуманного эффекта, считает спикер, потребуется минимум 30 лет – именно к тому моменту в стране образуется количество пенсионеров, которые сформируют негосударственную пенсию.

С этой точкой зрения выразил согласие и финансовый аналитик Евгений Марченко, заявивший о том, что гриф "секретности" вызван стремлением избежать осуждений и слухов. Массовое включение в новую систему со стороны населения, убежден специалист, вряд ли возможно из-за негативных попыток в прошлом.

Что бы ни скрывал пресловутый гриф с секретным содержанием, вряд ли закон станет "волшебной таблеткой", считает аналитик.

"Наше поколение может рассчитывать исключительно на себя, а не на государственные субсидии", – заключил Марченко.



О самом законопроект накануне сообщил Минфин. В ведомстве не стали уточнять детали документа.