Жириновский придумал новый запрет для россиян и чиновников

Жириновский придумал новый запрет для россиян и чиновников
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик захотел ввести неравное ограничение по весу

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что государство слишком много денег тратить на лечение россиян с излишним весом. Однако его и не устраивает ситуация и с чиновниками, чей размер, по его оценке, выходит за пределы допустимой нормы. 

В связи с этим Жириновский предложил ввести ограничение на вес граждан. Для россиян – не больше 80 килограммов, а для чиновников – не больше 100. 

"А если 120, 150, что это такое вообще?", – приводит сказанные им слова в эфире радио "Комсомольская правда" РИА "Новости". 

Люди с избыточным весом чаще страдают от болезней, а государство вынуждено тратить деньги на их лечение, объяснил парламентарий. При этом обычные граждане помощи от властей недополучают по этой причине. 

Также, считает он, в стране нужно давать народу рекомендации по здоровому образу жизни в качестве профилактики ожирения. 

Владимир Жириновский знаменит своими резонансными высказываниями. Недавно политик призвал открыть публичные дома для молодежи, чтобы они там могли в три раза снизить свою агрессивность и не выплескивали ее во время незаконных акций. 

Также парламентарий подобрал обзывательство для Зеленского после того, как украинский президент принял решение запретить российскую вакцину от коронавируса на официальном уровне. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость149302
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Если убрать из чиновников весь кал,то весить будут килограммов двадцать.
Гость151442
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У самого Жириновского такое пузо, что остается только догадываться, сколько бюджетных денег он сожрал
Гость151429
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Успокойте этого дурака. Коронавирус дури ему только прибавил.
Гость151423
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А ещё сколько кг кислорода в сутки и т.д.!От безделия диградируют что ли ИЗБРАННИКИ?
Гость143929
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На кол урода! (толстяки)
Гость147826
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То есть, чиновники должны жрать больше и весить больше? Каков стол, таков и стул.
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