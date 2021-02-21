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Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что государство слишком много денег тратить на лечение россиян с излишним весом. Однако его и не устраивает ситуация и с чиновниками, чей размер, по его оценке, выходит за пределы допустимой нормы.
В связи с этим Жириновский предложил ввести ограничение на вес граждан. Для россиян – не больше 80 килограммов, а для чиновников – не больше 100.
"А если 120, 150, что это такое вообще?", – приводит сказанные им слова в эфире радио "Комсомольская правда" РИА "Новости".
Люди с избыточным весом чаще страдают от болезней, а государство вынуждено тратить деньги на их лечение, объяснил парламентарий. При этом обычные граждане помощи от властей недополучают по этой причине.
Также, считает он, в стране нужно давать народу рекомендации по здоровому образу жизни в качестве профилактики ожирения.
Владимир Жириновский знаменит своими резонансными высказываниями. Недавно политик призвал открыть публичные дома для молодежи, чтобы они там могли в три раза снизить свою агрессивность и не выплескивали ее во время незаконных акций.
Также парламентарий подобрал обзывательство для Зеленского после того, как украинский президент принял решение запретить российскую вакцину от коронавируса на официальном уровне.
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