Корнеплод получится очень вкусным и сочным

Обычно после приготовления свеклы в кастрюле хозякам приходится маяться – корнеплод может оставлять накипь, которую крайне тяжело отмыть. Кроме того, после вся кухня пахнет специфическим запахом, который выветривается очень долго. Однако есть хитрый способ варки свеклы, который используют многие профессиональные повара – благодаря нему удастся избежать неприятных последствий приготовления.

Кроме очевидных преимуществ – отсутствия запахов и чистой кастрюли - у этого метода есть и другие достоинства. К примеру, после такой варки свекла имеет красивый яркий цвет, не становится водянистой и выходит очень вкусной.

Для варки вам понядобятся свеклы среднего размера, кастрюля, сахар и обыкновенный целофановый пакет.

Способ приготовления свеклы в пакете

Шаг 1. Для начала корнеплод нужно тщательно вымыть. Хвостики срезать не нужно.

Шаг 2. Кладем свеклу в чистый пакет. Если не уверены в его целостности, то можно положить в два пакета.

Шаг 3. Добавляем в пакет к свекле одну чайную ложку сахара. Это поможет сохранить ее яркий и насыщенный цвет.

Шаг 4. Максимально выпускаем воздух из пакета и крепко завязываем на узел.

Шаг 5. Кипятим воду в кастрюле – как только закипит, кладем туда пакет со свеклой. Благодаря тому, что помещаем ее в горячую воду, она остается максимально сочной.

Шаг 6. Время варки зависит от размера – от 30 до 60 минут. После помещаем ее в холодную воду, чтобы она остыла и перестала вариться.

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