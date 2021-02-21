Мужчинам посоветовали отказаться от одного продукта ради здоровья

Диетолог рассказала, чем лучше накормить защитников на праздники

Праздничный стол на 23 февраля, как правило, во многих семьях ломится от различных угощений. Самыми частыми гостями застолий становятся майонезные салаты. Однако, как заявляет диетолог Нурия Дианова, если женщины хотят сохранить здоровье мужчин от блюд с майонезом лучше отказаться.

"Самый вредный продукт на столе – это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают", – рассказала она в интервью URA.RU.

Если салатов очень хочется, то, рекомендует специалист, майонез лучше заменить на сметану.

Желательно также отказаться от пакетированных соков и газировки, посоветовала диетолог Анжелика Дюваль. Однако, как объяснила она, тут дело не сколько в здоровье, а в общем самочувствии, которое они вызыывают.

"Количество сахаров в них простимулирует брожение. А это значит, что будет метеоризм, что может привести к тяжести, несварению в животе", – пояснила специалист.

В случае, если на столе планируются шашлыки, то очень важно чтобы вместе с ними было много овощей. Обилие клетчатки поможет животному белку лучше переварится и комфортней выйти из организма.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что не стоит дарить мужчинам на 23 февраля.