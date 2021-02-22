В Стране восходящего солнца призвали вооружиться ракетами, которые достанут до Владивостока

Японские СМИ публикуют комментарии читателей, которые обсуждают размещение российских средств радиоэлектронной борьбы на Курильских островах. Отметим, что любая деятельность Москвы на “северных территориях”, как их называют японцы, вызывает крайнее раздражение и временами даже панику у населения. Появление комплексов РЭБ спровоцировало в Сети бурную дискуссию. Об этом пишет издание Sankei Shimbun. Ссылаясь на министерство обороны страны, СМИ отмечает, что наши системы РЭБ – одни из лучших в мире.



В комментариях к статье читатели призвали вооружиться ракетами, которые достанут “как минимум до Владивостока”, иначе Россия может легко “оттяпать” половину Хоккайдо. Один из пользователей заявил, что с нашей страной не следует “мямлить”.

Однако нашлись и те, кто остудил пыл чересчур воинственных соотечественников. Москву лучше не раздражать, иначе на Курилах могут появиться еще и ядерные ракеты, предупредил один из комментаторов.

Ранее о спорах относительно принадлежности Курильских островов высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, возможность передачи островов Японии даже не обсуждается, ибо это противоречит российской Конституции.