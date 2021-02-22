Власти столицы обеспечили полную безопасность для празднования важной даты

Уже завтра Россия будет отмечать всенародный праздник – День защитника Отечества. 23 февраля является важной датой для большинства жителей нашей страны: "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой".



Этот праздник по праву считается частью культуры России, фундаментом, на котором объединяются миллионы граждан. Каждый год 23 февраля отмечают на высоком государственном уровне. Высокопоставленные госслужащие возлагают цветы к памятным местам, а все жители страны вспоминают тяжелые периоды истории нашего государства и чествуют ветеранов.

Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки в обычную жизнь россиян. Однако нашей стране удалось переломить вирус. Например, в Москве отменено большинство ограничений. Таких отличных результатов в борьбе с инфекцией удалось добиться за счет серьезных усилий администрации города.

Таким образом, москвичи получили возможность провести праздничные дни, как им захочется. 23 февраля можно отметить, посетив городские мероприятия, либо отправиться на природу. Также День защитника Отечества будут отмечать в онлайн-формате.

Например, в парке "Сокольники" будут организованы игры в мини-биатлон. При этом власти помнят о необходимости обеспечить безопасность горожан: число участников офлайн-мероприятий будет ограничено. Также можно отправиться на свежий воздух в парк "Фили". Там пройдет праздничный концерт с военными песнями. Для того чтобы принять участие в торжественном мероприятии, необходимо заранее зарегистрироваться. Такие меры позволят избежать ухудшения эпидемиологической обстановки.

Еще одним вариантом празднования памятной даты поделились эксперты турсервиса Russpass. С его помощью можно выбрать один из маршрутов по местам воинской славы Москвы, а также забронировать гостиницу и приобрести билеты.

Для тех, кто решит провести 23 февраля в кругу семьи, будут доступны онлайн-развлечения. Например, на сайте усадьбы Воронцово можно принять участие в онлайн-викторине. А музей "Северное Тушино" запустит трансляцию с лекцией о подвигах адмирала советского флота Сергея Горшкова.

Таким образом, москвичи могут на собственное усмотрение выбрать формат, в котором будут отмечать важный для России праздник – 23 февраля.