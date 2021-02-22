Специалисты взяли на анализ воду из знаменитого озера и поделились результатами

Британские ученые раскрыли итоги исследования озера Лох-Несс, где, по легенде, обитает чудовище Несси. На анализ взяли воду и песок, кроме того, озеро прочесали, используя гидролокатор.

Результат для тех, кто верит в существование монстра, был неутешителен. Ученые заявили, что анализ полученных данных показывает, что в водоеме не может обитать какое-либо крупное животное. Об этом пишет РИА ФАН.

Ранее другой ученый рассказал публике, кто на самом деле живет в озере Лох-Несс. Напомним, в прессе не раз всплывали снимки якобы чудовища, сделанные туристами и энтузиастами. Однако специалист заявил, что все это время любителей монстров дурачила обыкновенная черепаха. Она-то и попадала в объективы камер.