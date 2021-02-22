Зеленский высказался о строительстве дамбы на Северо-Крымском канале

Зеленский высказался о строительстве дамбы на Северо-Крымском канале
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Глава Незалежной назвал эту идею “неплохой”

Владимир Зеленский раскрыл планы украинских властей относительно постройки дамбы. Напомним, о намерениях Киева ранее сообщили СМИ, ссылаясь на слова так называемого постпреда лидера Незалежной в Крыму Антона Кориневича. Тот заявил, что на 107-м километре Северо-Крымского канала возведут сооружение, которое по максимуму предотвратит “попадание воды” на полуостров. 

По словам президента Украины, пока у них нет таких планов. Вопрос о второй дамбе Зеленскому задали журналисты на форуме “Украина.30”. Политик, комментируя слухи о строительстве, между тем добавил, что СМИ временами озвучивают “неплохие идеи”. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, в Крыму уже отреагировали на ранние заявления украинской стороны относительно возведения дамбы. Грандиозные планы Киева назвали пустыми тратами. На ситуацию с водоснабжением полуострова эти усилия не повлияют. Кроме того, украинцам стоит поберечь деньги, учитывая дефицит бюджетных средств.

В Крыму не раз напоминали о грязной воде из Днепра, которую и ранее по большей части использовали лишь для технических нужд.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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