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Владимир Зеленский раскрыл планы украинских властей относительно постройки дамбы. Напомним, о намерениях Киева ранее сообщили СМИ, ссылаясь на слова так называемого постпреда лидера Незалежной в Крыму Антона Кориневича. Тот заявил, что на 107-м километре Северо-Крымского канала возведут сооружение, которое по максимуму предотвратит “попадание воды” на полуостров.
По словам президента Украины, пока у них нет таких планов. Вопрос о второй дамбе Зеленскому задали журналисты на форуме “Украина.30”. Политик, комментируя слухи о строительстве, между тем добавил, что СМИ временами озвучивают “неплохие идеи”. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, в Крыму уже отреагировали на ранние заявления украинской стороны относительно возведения дамбы. Грандиозные планы Киева назвали пустыми тратами. На ситуацию с водоснабжением полуострова эти усилия не повлияют. Кроме того, украинцам стоит поберечь деньги, учитывая дефицит бюджетных средств.
В Крыму не раз напоминали о грязной воде из Днепра, которую и ранее по большей части использовали лишь для технических нужд.
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